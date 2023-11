Sloveniji drugi opomin iz Bruslja glede omejevanja dostopa do odvetnika

Bruselj, 16. novembra - Evropska komisija je Sloveniji poslala drugi opomin, ker ni pravilno prenesla direktive EU o pravici do dostopa do odvetnika in komunikacije med odvzemom prostosti, so sporočili iz Bruslja. Slovenska zakonodaja namreč še vedno določa izjeme od pravice do dostopa do odvetnika, ki po direktivi niso dovoljene, so pojasnili.