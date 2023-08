Ustavno sodišče razveljavilo dele zakona o kazenskem postopku z odlogom leta dni

Ljubljana, 9. avgusta - Ustavno sodišče je razveljavilo dele zakona o kazenskem postopku, ki se nanašajo na pridobivanje podatkov o komunikaciji in nekaterih finančnih podatkov. Presodilo je, da so ukrepi nesorazmerni in posegajo v pravici do komunikacijske in informacijske zasebnosti. Razveljavitev začne učinkovati čez leto dni.