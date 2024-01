Ruski napad z droni v Ukrajini zahteval dve življenji

Kijev/Moskva, 30. januarja - Ruska vojska je ponoči napadla cilje v več delih Ukrajine z brezpilotnimi letalniki in raketami, pri čemer sta umrli najmanj dve osebi, več pa je ranjenih. Ukrajinska zračna obramba je sestrelila 15 od 35 dronov, so sporočile ukrajinske sile. Obrambno ministrstvo v Moskvi pa je sporočilo, da so ruske sile sestrelile 21 ukrajinskih dronov.