Izrael v Gazi izvedel nove napade, v bolnišnici na Zahodnem bregu ubil tri Palestince

Gaza/Nablus, 30. januarja - Izraelski napadi v Gazi so ponoči zahtevali 128 življenj, je davi sporočilo ministrstvo za zdravje v enklavi. Nekatere enote izraelske vojske naj bi se medtem pomikale proti libanonsko-izraelski meji. Obenem so izraelski sile davi vdrle v bolnišnico Ibn Sina v Dženinu na okupiranem Zahodnem bregu in tam ubile tri domnevne teroriste.