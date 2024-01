Delo na upravnih enotah zaradi stavke okrnjeno, a zaenkrat brez večjih težav

Ljubljana, 29. januarja - Na več upravnih enotah je zaradi stavke delo danes okrnjeno. Na Upravni enoti Ljubljana, največji upravni enoti v državi, so zaradi stavke predhodno prenaročili 750 strank, ki so bile sicer naročene za katerega od treh dni, ko stavka poteka. Kakšnih večjih težav pa niso zaznali, so pojasnili za STA.