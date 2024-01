WHO svari pred propadom bolnišnice Naser v Han Junisu

Ženeva, 27. januarja - Bolnišnica Naser v mestu Han Junis na jugu Gaze je na robu propada, je v petek opozoril generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ob tem je zavrnil izraelske obtožbe, da WHO sodeluje s Hamasom in ignorira izraelske dokaze, da Hamas bolnišnice v Gazi uporablja za vojaške operacije.