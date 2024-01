Zaradi domnevne vpletenosti v napad 7. oktobra UNRWA odpustil več ljudi

New York/Jeruzalem, 26. januarja - Agencija ZN za palestinske begunce (UNRWA) je odpustila več zaposlenih, potem ko jih je Izrael obtožil vpletenosti v smrtonosni napad islamističnega palestinskega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra lani. Vodja agencije Philippe Lazzarini je danes sporočil, da so uvedli tudi preiskavo. ZDA so začasno že ustavile dodatno financiranje agencije.