Na ministrstvu za javno upravo rešitev težav upravnih enot vidijo v celotni prenovi plačnega sistema

Ljubljana, 26. januarja - Na ministrstvu za javno upravo stavko, ki so jo na več upravnih enotah napovedali za 29., 30. in 31. januar, obžalujejo. Pri tem poudarjajo, da je težave, s katerimi se soočajo upravne enote treba reševati v konstruktivnem dialogu in s celotno prenovo plačnega sistema. Na ministrstvu si prizadevajo, da do stavke ne bi prišlo, so še poudarili.