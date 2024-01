Kmetje ob štajerski avtocesti v znak solidarnosti z nemškimi kmeti prižgali kresove

Ljubljana, 12. januarja - Kmetje so nocoj ob štajerski avtocesti v znak solidarnosti z nemškimi kmeti prižgali kresove. Po poročanju portala N1 so kresove prižgali, ker se Slovenija ni dovolj solidarno odzvala na proteste nemških kmetov in v znak nestrinjanja s kmetijsko politiko v Sloveniji.