Tožilci v sredo v enodnevno stavko

pripravila Katarina Bulatović

Ljubljana, 28. januarja - Teden dni po opozorilnem protestu sodnikov bodo stavkali državni tožilci. Večina tožilcev bo v sredo za tri ure prekinila delo na sodiščih, v preostalem delovnem času pa bo opravljala prednostne zadeve. Za to so se odločili, saj vlada in državni zbor nista uresničila ustavne odločbe o sodniških plačah, na katerih temelji višina plač tožilcev.