Fides hoče stavkovna, vlada pa stebrna pogajanja

Ljubljana, 25. januarja - Sindikat Fides je za petek opoldne vladno stran povabil na pogajanja o stavkovnih zahtevah, a predstavnikov vlade nanje ne bo, saj so za ob isti uri že sami sklicali pogajanja o plačni reformi in odpravi plačnih nesorazmerij za steber zdravstva in socialnega varstva. Fides to vidi kot nepripravljenost vlade za iskanje rešitev o stavkovnih zahtevah.