Fides ne pristaja na predloge, katerih cilj je izigravanje sindikata in nespoštovanje dogovorjenega

Ljubljana, 25. januarja - Po skoraj dveh tednih zdravniške stavke predstavniki vlade in Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides niso nič bližje dogovoru. Iz Fidesa pa sporočajo, "da na pogajanja in predloge vlade, ki že vnaprej kažejo, da je cilj le ponovno izigravanje sindikata in nespoštovanje dogovorjenega", ne pristajajo več.