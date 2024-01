Vlada in sindikati javnega sektorja za intenziviranje pogajanj o prenovi plačnega sistema

Ljubljana, 24. januarja - Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja so danes nadaljevali pogajanja o prenovi plačnega sistema in odpravi plačnih nesorazmerij. Obe strani si želita, da bi se ta pogajanja tako na krovni kot stebrni ravni intenzivirala. Želja pa je, da bi jih končali čim prej, vsaj do konca junija oz. poletnih dopustov.