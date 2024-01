Humanitarne organizacije pozvale k prenehanju oboroževanja Izraela in palestinskih skupin

London/Gaza, 24. januarja - Šestnajst mednarodnih humanitarnih organizacij in organizacij za človekove pravice je danes članice Združenih narodov pozvalo k ustavitvi dobave orožja in streliva Izraelu in palestinskim oboroženim skupinam. S tem si prizadevajo ustaviti humanitarno krizo in nadaljnjo rast števila žrtev v Gazi.