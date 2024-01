Javni poziv državnemu vrhu k spremembi politike glede Ukrajine in Gaze

Koper, 24. januarja - Okoli 60 vidnih predstavnikov slovenskega akademskega in javnega življenja je v torek na državni vrh naslovilo javni poziv k bolj smotrni zunanji politiki, zlasti v odnosu do vojn v Ukrajini in na območju Gaze. Med drugim so pozvali k umiku soglasja Slovenije za napotitev flote Evropske unije v Rdeče morje za zaščito ladij pred napadi hutijev.