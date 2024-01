Ministrstvo: Pravici do izdaje bolniških listov in dostopnosti na daljavo morata biti med stavko zagotovljeni

Ljubljana, 22. januarja - V času stavke Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides je po mnenju ministrstva za zdravje nujno, da zdravniki še naprej zagotavljajo zdravstvene storitve, ki so ključne tudi za socialno varnost zavarovancev. Pravici do izdaje bolniških listov in dostopnosti na daljavo morata biti med stavko zagotovljeni, so sporočili z ministrstva.