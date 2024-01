Pedagogi in raziskovalci ljubljanske pravne fakultete pozvali k izvršitvi ustavne odločbe o sodniških plačah

Ljubljana, 22. januarja - Sodna veja oblasti mora imeti zagotovljene vse pogoje, tudi materialne, da izvaja naloge in odgovornosti za delovanje pravne države, so v izjavi za javnost izpostavili pedagogi in raziskovalci ljubljanske pravne fakultete. Vlado in državni zbor so pozvali, naj neizvršene odločbe ustavnega sodišča, tudi o sodniških plačah, uresničijo nemudoma.