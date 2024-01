Polh: Zdravništvo na današnjih zborih izrazilo željo po preklicu soglasij za nadurno delo

Ljubljana, 22. januarja - Zdravniki so na današnjih stavkovnih zborih izrazili jasno željo po preklicu soglasij za nadurno delo, je v izjavi medijem povedal predsednik sindikata Fides Damjan Polh. Sindikat bo tako postal koordinator zbiranja preklica soglasij zdravnikov, ki bodo to želeli. Današnje nadaljevanje pogajanj med vlado in Fidesom medtem ni prineslo dogovora.