Hamas: Napad na Izrael 7. oktobra je bil nujen v boju proti izraelski okupaciji

Gaza, 21. januarja - Palestinsko islamistično gibanje Hamas je danes objavilo poročilo, v katerem so zapisali, da je bil napad na južni Izrael 7. oktobra nujen v boju proti izraelski okupaciji palestinskih ozemelj. V 16-stranskem poročilu so priznali tudi nekatere napake, ki so se zgodile zavoljo kaosa, ki je nastal, poroča francoska tiskovna agencija AFP.