V izraelskem napadu na Damask ubita visoka člana iranske revolucionarne garde

Damask/Teheran, 20. januarja - V današnjem izraelskem zračnem napadu so bili v sirski prestolnici Damask ubiti štirje člani iranske revolucionarne garde, med njimi tudi njena dva visoka predstavnika, so sporočili iranski vojaški viri in mediji. Sirski observatorij za človekove pravice je poročal o skupno najmanj deset mrtvih v napadu.