Na protizraelskem protestu v Vicenzi več poškodovanih

Vicenza, 20. januarja - Na protiizraelskem protestu na sejmu v Vicenzi v Italiji so danes izbruhnili neredi. Po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa je bilo v njih poškodovanih nekaj demonstrantov in policistov. Protestniki so v policiste metali dimne bombe in predmete, policija je pri posredovanju uporabila tudi vodni top.