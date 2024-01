Sviz pristal na zamik datumov v stavkovnem sporazumu iz lanskega marca

Ljubljana, 20. januarja - Šolski sindikat Sviz je pristal na zamik datumov v stavkovnem sporazumu iz lanskega marca. Kot izhaja iz zapisa na spletni strani sindikata, so se v zameno za premik datumov za pravico do ločenih pogajanj in za začetek odpravljanja plačnih nesorazmerij dogovorili za vsebinsko izboljšanje stavkovnega sporazuma.