EU zaradi financiranja Hamasa uvedla sankcije proti šestim posameznikom

Bruselj, 19. januarja - Evropska unija je danes proti vidnejšemu članu političnega krila palestinskega islamističnega gibanja Hamas in še petim posameznikom iz Libanona, Sudana in Jordanije uvedla sankcije zaradi financiranja Hamasa. Zamrznili so jim premoženje v EU in jim prepovedali vstop na ozemlje unije.