ZN: Na tisoče zaprtih Palestincev verjetno podvrženih pretepanju in mučenju

Gaza/Ženeva, 19. januarja - Izraelske sile so od začetka trenutne ofenzive v Gazi verjetno priprle na tisoče prebivalcev te palestinske enklave, so sporočili iz ZN. Z več izpuščenimi zaporniki je govoril predstavnik urada ZN za človekove pravice na palestinskih ozemljih Ajith Sunghay, ki je danes med drugim poročal o primerih nečloveškega ravnanja in mučenja.