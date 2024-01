Izraelska vojska ob spopadih v Han Junisu nadaljuje bombardiranje Gaze

Gaza, 19. januarja - Izraelska vojska nadaljuje intenzivno bombardiranje Gaze, kjer je bilo ponoči ubitih več deset ljudi. Spopadi med izraelskimi silami in borci palestinskega gibanja Hamas so zlasti intenzivni v mestu Han Junis na jugu Gaze. V oblegani palestinski enklavi so že osmi dan zapored prekinjene skoraj vse povezave z zunanjim svetom.