22 dni do OI - moda je v Franciji način življenja

Ljubljana, 4. julija - Ob omembi izraza 'francoska moda' takoj pomislimo na rdečo šminko, modro-belo črtasto majico in baretko. Vendar pa je francoski slog veliko več kot ta splošno razširjeni stereotip. Pri francoski modi ne gre zgolj za modo, pač pa tudi za način nošenja. In njen čar je prav v tem - v kombinaciji elegance, samozavesti in kančka nonšalantnosti.

Tekstilna industrija v Franciji se je pomembno razvila že v 15. stoletju, nato pa je v 17. stoletju zaradi vse večjega obsega trgovine in izvoza doživela pravi razcvet. Pot v svet so denimo našle kavbojke, ki v resnici prihajajo iz Francije. Današnje platno denim se je namreč razvilo iz močne bombažne tkanine, imenovane serges de nimes, poimenovane po francoskem kraju Nimes.

V Franciji, še posebej v prestolnici Parizu, je danes moda kulturna dobrina. Eleganco je mogoče opaziti v preprostih krojih, najkakovostnejših tkaninah in skrbni izbiri barv. Francoska moda je spogledljiva in igriva, ne da bi poskušala biti agresivno seksi. Pooseblja življenjski slog, zgodbo, filozofijo in kot takšna velja za srce francoske kulture.

Zgodovina francoske mode sega daleč nazaj, oblikovali so jo kraljevi dvori in revolucionarna gibanja. Vsako obdobje je ustvarilo svoje posebne značilnosti.

V času renesanse se je francoska moda v vsem svojem sijaju videla na dvorih kraljev in kraljic. Oblačila so bila bogato okrašena in narejena iz najboljših materialov. Temeljno spremembo v razumevanju mode pa je prineslo 20. stoletje, ko se je rodila 'pariška moda', na katero so vplivali pionirji, kot je denimo Coco Chanel s svojo malo črno obleko.

Danes glavno mesto Francije velja za modno prestolnico sveta. Chanel, Louis Vuitton, Givenchy, Pierre Cardin, Yves Saint Laurent, Dior, Jean Paul Gautier, Hermes, Lanvin, Chloe, Rochas in Celine - to so le nekatera izmed velikih imen, ki imajo tam sedež. Toda ne le Pariz, tudi mesta, kot so Lyon, Bordeaux, Lille, Toulouse, Marseille in Strasbourg, so bila več stoletij proizvodna ali pomembna izvozna mesta in so trajno vplivala na današnjo modo.

S Francijo se povezuje tudi zgodovina parfumov. Njihov izvor sega daleč v antiko, a prvi parfum v pršilu, kot jih poznamo danes, so leta 1675 izdelali v Franciji. Mesto Grasse, ki leži na jugu Francije slabo uro vožnje od Nice, že od 17. stoletja slovi kot prestolnica parfumov. Takrat so se tam začeli ukvarjati z destilacijo dišav in danes je v njem kar okoli 30 tovarn parfumov. V Grasseju so izdelali tudi legendarni parfum Chanel No.5.

Po vsem svetu je znan tudi pariški teden mode, ki vsako leto traja 38 dni in je velikega gospodarskega pomena za državo. Prvič so ga organizirali leta 1973 in danes velja za daleč najbolj mednarodni teden mode, saj polovica vseh prikazanih blagovnih znamk ni francoskih.