Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (19. 1.)

Ljubljana, 18. januarja - Tuje tiskovne agencije so poročale o sodnikih in tožilcih, ki stavkajo zaradi, po njihovem mnenju, prenizkih sodniških plač. Ker njihove zahteve še niso uresničene, je društvo državnih tožilcev Slovenije vladi in pristojnim organom za 31. januar napovedalo stavko zaradi neuresničitve ustavne odločbe o sodniških plačah.