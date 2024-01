Dnevnik o govedu Kmetije Možgan (19. 1.)

Ljubljana, 18. januarja - Tatjana Pihlar v komentarju Sklepno dejanje šova Blatno govedo piše o kmetiji Možgan v Venišah pri Leskovcu, kamor se vračajo živali, ki so bile lani odvzete, zaradi slabega rejnega in zdravstvenega stanja. Avtorica meni, da se lahko lastnik goved za odškodnino zahvali inšpektorici Danuši Štiglic, ki je prepričana, da so zakoni zato, da jih krši.