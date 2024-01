Delo o kadrih v vzgoji in izobraževanju (19. 1.)

Ljubljana, 18. januarja - Špela Kuralt v komentarju Čudeži v praznem kadrovskem bazenu piše o zaskrbljujočem dejstvu, da kadra v vzgoji in izobraževanju ni, zaradi česar pa v vrtcih in šolah delajo ljudje, ki za to niso usposobljeni. Avtorica meni, da je treba učiteljem vrniti ugled, a dokler bo veljalo, da so učitelji tisti, ki drugam niso mogli priti, ga ne bo.