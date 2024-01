Večer o zeleni politiki (19. 1.)

Ljubljana, 18. januarja - Andreja Kutin v komentarju Zeleni strah piše o zeleni politiki, v kateri so stranke s pola, ki rad seje strah, našle novo strašilo. Avtorica meni, da s tem počnejo to, kar znajo najbolje, zaznajo strah ljudstva in ga izkoristijo za proizvodnjo političnih točk, pa ni važno, ali so te umazane in zdravju škodljive, samo, da so.