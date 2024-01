Sviz in vlada pred podpisom sprememb stavkovnega sporazuma

Ljubljana, 18. januarja - Glavni odbor Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (Sviz) je danes soglašal s prejšnji teden parafiranimi spremembami in dopolnitvami stavkovnega sporazuma, ki sta ga vlada in Sviz sklenila marca lani. Danes jih je potrdila tudi vlada. Podrobneje vsebine sprememb, o katerih so se dogovorili, sicer javnosti še niso predstavili.