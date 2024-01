Na ministrstvu za delo pripravili razpis za financiranje razdeljevanja pomoči v hrani

Ljubljana, 19. januarja - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je danes v uradnem listu in na spletni strani objavilo javni razpis za izbor upravičencev za razdeljevanje pomoči v hrani in izvajanje spremljevalnih ukrepov v letih 2024-2026 v okviru Programa ESS+. Predvidena višina sredstev je 1,93 milijona evrov, rok za prijavo pa 23. februar.