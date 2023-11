Novembra na razdelilna mesta Rdečega križa in Slovenske karitas dobavljenih dodatnih 98 ton hrane

Ljubljana, 10. novembra - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v okviru operativnega programa za hrano in osnovno materialno pomoč iz sklada za evropsko pomoč za najbolj ogrožene zagotovilo dodatnih 98 ton hrane, ki bo novembra dostavljena na razdelilna mesta Rdečega križa in Slovenske karitas, so danes sporočili z ministrstva.