Ministrstvo z razpisom išče humanitarne organizacije za razdeljevanje hrane

Ljubljana, 22. septembra - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v Uradnem listu objavilo javni razpis za izbor dejavnosti razdeljevanja hrane in izvajanja spremljevalnih ukrepov - dodatno sofinanciranje zaradi povečanih potreb, kot posledice naravne nesreče. Vloge na razpis morajo prispeti na ministrstvo najkasneje do 29. septembra do 10. ure.