Objavljen razpis za izbor dejavnosti razdeljevanja hrane in izvajanja spremljevalnih ukrepov

Ljubljana, 23. junija - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v Uradnem listu objavilo razpis za izbor dejavnosti razdeljevanja hrane in izvajanja spremljevalnih ukrepov. Na razpis se lahko prijavijo humanitarne organizacije, ki so registrirane na pristojnem ministrstvu in opravljajo socialno-varstveno dejavnost. Rok za prijavo je 7. julij.