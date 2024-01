Društvo državnih tožilcev za 31. januar vladi napovedalo stavko

Ljubljana, 18. januarja - Društvo državnih tožilcev Slovenije je vladi, pristojnima ministrstvoma in drugim organom za 31. januar napovedalo stavko zaradi neuresničitve ustavne odločbe o sodniških plačah, je za STA pojasnil predsednik društva Boštjan Valenčič. Kot je dejal, bodo ta dan opravljali le nujne in prednostne zadeve in zadeve v primerih pred zastaranjem.