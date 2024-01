Nemški poslanci zavrnili predlog dobave raket taurus Ukrajini

Berlin, 18. januarja - Nemški poslanci so v sredo zavrnili predlog opozicije, naj vlada Ukrajini pošlje vodene rakete taurus. Pobudi so nasprotovali skoraj vsi poslanci tričlanske vladajoče koalicije. Čeprav sami že mesece prav tako pozivajo k dobavi raket, so svoje nasprotovanje utemeljili s tem, da je opozicija predlog vezala na letno poročilo o oboroženih silah.