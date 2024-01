Rusija z več deset droni izvedla napade v Ukrajini

Kijev, 18. januarja - Rusija je ponoči izvedla napade na več delov Ukrajine s 33 brezpilotnimi letalniki, z vodenima raketama pa na drugo največje mesto Harkov na vzhodu, so danes sporočile ukrajinske zračne sile. Dodale so, da so napade z droni iranske izdelave izvedli iz zahodnih ruskih regij ob meji z Ukrajino in da je ukrajinska zračna obramba sestrelila 22 dronov.