Rektorji za boljše spodbujanje mednarodnega sodelovanja med univerzami

Ljubljana, 18. januarja - Rektorji štirih univerz so se na spletnem pogovoru v okviru projekta STAznanost posvetili izzivom in dosežkom visokošolskega izobraževanja in znanosti v preteklem letu. Strinjali so se, da je treba bolje spodbujati mednarodno sodelovanje med univerzami, na kadrovskem področju pa zagotoviti ustrezno finančno nagrajevanje.