Univerza v Ljubljani razglasila najodličnejše raziskovalne dosežke v tem letu

Ljubljana, 27. novembra - Ljubljanska univerza je ob začetku tedna univerze razglasila deset najodličnejših raziskovalnih dosežkov raziskovalk in raziskovalcev. Rektor Gregor Majdič je na razglasitvi izpostavil pomen znanosti in zaupanja v znanost, česar se mora po njegovih navedbah zavedati celotna družba, vključno s politiko, so sporočili z univerze.