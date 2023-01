V zadnjem letu se je po mnenju rektorjev izboljšalo komuniciranje znanosti in zaupanje v znanost

Ljubljana, 13. januarja - Rektorji štirih univerz so se na tokratnem spletnem pogovoru v okviru projekta STAznanost posvetili izzivom visokošolskega izobraževanja in znanosti v preteklem letu. Strinjali so se, da so bili narejeni pomembni koraki v smeri izboljšanja komuniciranja znanosti in zaupanja v znanost, a opozorili na še vedno nezadostno sodelovanje z gospodarstvom.