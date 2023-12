Letos po mnenju raziskovalcev doseženi ogromni premiki v znanosti, a brez izboljšanja na področju kadrov

Ljubljana, 21. decembra - Direktorji raziskovalnih ustanov so na tokratnem spletnem pogovoru v okviru projekta STAznanost spregovorili o izstopajočih dosežkih v znanosti v tem letu in izzivih, s katerimi se srečujejo. Strinjali so se, da so bili narejeni ogromni premiki v smeri izboljšanja načinov dela in avtonomije, a opozorili na še vedno pereče pomanjkanje kadra.