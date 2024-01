Izrael ponoči ciljal tako Gazo kot Zahodni breg

Gaza, 17. januarja - Izraelske sile so ponoči nadaljevale smrtonosno obstreljevanje Gaze, izvedle pa so tudi več operacij na zasedenem Zahodnem bregu. Tam so po lastnih navedbah z dronom ubile tri organizatorje več napadov na civiliste in vojake, še štirje Palestinci pa so bili davi ubiti v begunskem taborišču Tulkarem.