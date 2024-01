Študijski proces na medicinskih fakultetah kljub stavki zdravnikov poteka nemoteno

Ljubljana, 17. januarja - Študijski proces na medicinskih fakultetah Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru kljub stavki zdravnikov poteka nemoteno. Ker pa je v kliničnem okolju manj nenujnih pregledov pacientov in neurgentnih operacij, študente mariborske medicinske fakultete usmerjajo na delovišča, kjer se odvija normalni delovni proces, so sporočili za STA.