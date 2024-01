Fides in vlada na današnjih pogajanjih ponovno niso zbližali stališč

Ljubljana, 16. januarja - Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides in vladna stran tudi na današnjih pogajanjih nista zbližala stališč. Vlada naj bi sindikatu v sredo podala nov predlog, v katerem naj bi se približala stališčem sindikata. Ob tem Fides pozivajo, naj stavko zaustavi ali vsaj zamrzne in nadaljuje pogajanja z vlado v okviru t. i. stebrnih pogajanj.