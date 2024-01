V bolnišnicah nadaljevanje zdravniške stavke, ki je zdaj še ne zaostrujejo

Maribor/Celje/Jesenice/Ljubljana, 16. januarja - V bolnišnicah po državi se danes nadaljuje stavka Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, ki se je začela v ponedeljek. Stavko spremljajo odpovedi in prenaročanje terminov nenujnih zdravstvenih storitev za posameznike med 18 in 65 letom. O morebitnih dodatnih zaostrovanjih iz bolnišnic za zdaj ne poročajo, a niso izključena.