Zobozdravniki med stavko prenaročajo nenujne posege

Ljubljana, 17. januarja - Poleg zdravnikov te dni stavkajo tudi zobozdravniki. V času stavke obravnavajo nujne primere in ne zavrnejo nikogar z bolečino ali oteklino, tudi ne otrok in starejših. Lahko pa zamaknejo nenujne storitve, je za STA pojasnil zobozdravnik in član glavnega odbora Fidesa Robert Kralj. Dodaja, da ni v njihovem interesu, da bi se stavka vlekla.