Bruselj in Kijev začenjata priprave na pristopna pogajanja

Bruselj, 17. januarja - Bruselj in Kijev začenjata priprave na vsebinska pogajanja o vstopu Ukrajine v Evropsko unijo, je danes v Evropskem parlamentu dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Na komisiji so ob tem pojasnili, da Bruselj pregled skladnosti nacionalne in evropske zakonodaje začenja tudi z Moldavijo.