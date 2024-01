Guterres zaskrbljen zaradi morebitne razširitve konflikta na Bližnjem vzhodu

New York, 15. januarja - Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je danes v New Yorku izrazil resno zaskrbljenost pred razširitvijo vojne v Gazi na druga območja Bližnjega vzhoda in posvaril pred obstreljevanjem na območju med Izraelom in Libanonom. Po 100 dnevih od začetka vojne je Guterres pozval še k takojšnji humanitarni prekinitvi spopadov.