NSi vlado poziva k ureditvi razmer med zaposlenimi v zdravstvu

Ljubljana, 15. januarja - V NSi ob zdravniški stavki vlado pozivajo k ureditvi razmer med zaposlenimi v zdravstvu. Pričakujejo, da vlada zagotovi ustrezne pogajalce in poskrbi za ustrezne pogoje dela v javnih zavodih. Vsako odlašanje in neresen pristop vlade v NSi razumejo kot zanemarjanje in brezbrižnost do bolnikov, so zapisali v sporočilu za javnost.